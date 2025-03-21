Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри

На Харківщині правоохоронці вручили підозри двом чоловікам, які за даними слідства, незаконно рибалили.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, фігуранти – 37-річний та 53-річний мешканці Лозівського району.

Встановлено, що на території Краснопавлівського водосховища, що знаходиться за межами села Садове, чоловіки за допомогою рибальських сіток, які є забороненим знаряддям для лову, піймали риби майже на пів мільйона гривень.

Своїми діями чоловіки завдали шкоди довкіллю на вказану суму, зазначили правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).