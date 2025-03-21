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Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри

Суспільство 16:21   21.03.2025
Вікторія Яковенко
Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці вручили підозри двом чоловікам, які за даними слідства, незаконно рибалили.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, фігуранти – 37-річний та 53-річний мешканці Лозівського району.

Встановлено, що на території Краснопавлівського водосховища, що знаходиться за межами села Садове, чоловіки за допомогою рибальських сіток, які є забороненим знаряддям для лову, піймали риби майже на пів мільйона гривень.

Своїми діями чоловіки завдали шкоди довкіллю на вказану суму, зазначили правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці вручили підозри двом чоловікам, які за даними слідства, незаконно рибалили.".