Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)
В Харькове простились со старшим сержантом полиции Романом Кравченко, получившим смертельные ранения 17 марта в результате обстрела из РСЗО.
Правоохранитель служил во взводе №1 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области и, находясь в составе сводного отряда полиции вместе с бойцами одной из бригад НГУ, выполнял боевые задачи на Харьковском направлении.
«Почти 12 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и с начала полномасштабного вторжения стал на защиту родины. Полицейскому навсегда осталось 39 лет. Без мужа осталась жена, без отца — 15-летняя дочь и 11-летний сын, без сына — мать», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Романа Кравченко похоронили на Аллее славы в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 17:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове простились со старшим сержантом полиции Романом Кравченко, получившим смертельные ранения 17 марта в результате обстрела из РСЗО.".