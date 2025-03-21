Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)

Общество 17:28   21.03.2025
Елена Нагорная
Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)

В Харькове простились со старшим сержантом полиции Романом Кравченко, получившим смертельные ранения 17 марта в результате обстрела из РСЗО.

Правоохранитель служил во взводе №1 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области и, находясь в составе сводного отряда полиции вместе с бойцами одной из бригад НГУ, выполнял боевые задачи на Харьковском направлении.

«Почти 12 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и с начала полномасштабного вторжения стал на защиту родины. Полицейскому навсегда осталось 39 лет. Без мужа осталась жена, без отца — 15-летняя дочь и 11-летний сын, без сына — мать», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Романа Кравченко похоронили на Аллее славы в Харькове.

Читайте также: Враг трижды атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
20.03.2025, 19:15
В громаде под Харьковом – «прилет»
В громаде под Харьковом – «прилет»
21.03.2025, 15:12
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
21.03.2025, 11:29
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
20.03.2025, 21:48
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
20.03.2025, 14:27
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
21.03.2025, 17:44

Новости по теме:

17:28
Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)
15:12
В громаде под Харьковом – «прилет»
14:37
В Харькове произошел пожар: с девятого этажа спасли мужчину (фото)
13:46
В Харькове чуть не украли велосипед: патрульным позвонили вовремя (фото)
11:29
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹

Вы читали новость: «Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове простились со старшим сержантом полиции Романом Кравченко, получившим смертельные ранения 17 марта в результате обстрела из РСЗО.".