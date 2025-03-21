Попал под обстрел из РСЗО: в Харькове простились с полицейским (видео)

В Харькове простились со старшим сержантом полиции Романом Кравченко, получившим смертельные ранения 17 марта в результате обстрела из РСЗО.

Правоохранитель служил во взводе №1 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области и, находясь в составе сводного отряда полиции вместе с бойцами одной из бригад НГУ, выполнял боевые задачи на Харьковском направлении.

«Почти 12 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и с начала полномасштабного вторжения стал на защиту родины. Полицейскому навсегда осталось 39 лет. Без мужа осталась жена, без отца — 15-летняя дочь и 11-летний сын, без сына — мать», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Романа Кравченко похоронили на Аллее славы в Харькове.