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Потрапив під обстріл із РСЗВ: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)

Суспільство 17:28   21.03.2025
Олена Нагорна
Потрапив під обстріл із РСЗВ: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)

У Харкові попрощалися зі старшим сержантом поліції Романом Кравченком, який отримав смертельні поранення 17 березня внаслідок обстрілу з РСЗВ.

Правоохоронець служив у взводі №1 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення ГУ НП у Харківській області та, перебуваючи у складі зведеного загону поліції разом із бійцями однієї з бригад НГУ, виконував бойові завдання на Харківському напрямку.

«Майже 12 років свого життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ та з початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Поліцейському назавжди залишилося 39 років. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 15-річна донька та 11-річний син, без сина – мати», – повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Романа Кравченка поховали на Алеї слави у Харкові.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 17:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові попрощалися зі старшим сержантом поліції Романом Кравченком, який отримав смертельні поранення 17 березня внаслідок обстрілу з РСЗВ.".