Атака БпЛА: о последствиях на Харьковщине сообщил Синегубов

Ночью с 22 на 23 марта российские БпЛА били по Чугуевскому району Харьковской области: есть три «прилета».

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 марта сообщил об ударах вражеских беспилотников по Печенегам и Генеевке.

«01:45, Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. Попадание двух БпЛА в крышу админздания РЭС с последующим возгоранием крыши на площади 40 м². 01:45, Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. Попадание БпЛА в здание лицея. Повреждено остекление окон и дверей, подвесной потолок. 23:15, Чугуевский р-н, Слобожанская ТГ, с. Генеевка. В результате попадания БпЛА неустановленного типа поврежден частный дом», — перечислил Синегубов.

Также он проинформировал о последствиях удара КАБом по Боровой. Под авиаударом поселок оказался вечером 22 марта. По данным Синегубова, повреждено модульное медицинское здание, две «скорых» и частный дом. Из-под завалов дома спасли 70-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.

Также в течение суток оккупанты ранили трех человек в селе Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка) в Золочевской громаде и 72-летнего мужчину в Волчанске. По Чугуевском району прилетела «Молния» — в дорогу. В Великобурлукском ударом РСЗО повредили водонапорную башню.