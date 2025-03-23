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Атака БпЛА: о последствиях на Харьковщине сообщил Синегубов

Происшествия 08:47   23.03.2025
Оксана Горун
Атака БпЛА: о последствиях на Харьковщине сообщил Синегубов Фото: Anton Petrus

Ночью с 22 на 23 марта российские БпЛА били по Чугуевскому району Харьковской области: есть три «прилета».

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 марта сообщил об ударах вражеских беспилотников по Печенегам и Генеевке.

«01:45, Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. Попадание двух БпЛА в крышу админздания РЭС с последующим возгоранием крыши на площади 40 м². 01:45, Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. Попадание БпЛА в здание лицея. Повреждено остекление окон и дверей, подвесной потолок. 23:15, Чугуевский р-н, Слобожанская ТГ, с. Генеевка. В результате попадания БпЛА неустановленного типа поврежден частный дом», — перечислил Синегубов.

Также он проинформировал о последствиях удара КАБом по Боровой. Под авиаударом поселок оказался вечером 22 марта. По данным Синегубова, повреждено модульное медицинское здание, две «скорых» и частный дом. Из-под завалов дома спасли 70-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.

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Также в течение суток оккупанты ранили трех человек в селе Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка) в Золочевской громаде и 72-летнего мужчину  в Волчанске.  По Чугуевском району прилетела «Молния» — в дорогу. В Великобурлукском ударом РСЗО повредили водонапорную башню.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 22 на 23 марта российские БпЛА били по Чугуевскому району Харьковской области: есть три «прилета»".