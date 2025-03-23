Атака БпЛА: про наслідки на Харківщині повідомив Синєгубов

Вночі з 22 на 23 березня російські БпЛА били по Чугуївському району Харківської області: є три “прильоти”.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 23 березня повідомив про удари ворожих безпілотників по Печенігах та Геніївці.

“01:45, Чугуївський р-н, Печеньнізька ТГ, с. Печеніги. Влучання двох БпЛА в дах адмінбудівлі РЕМ з подальшим загорянням даху на площі 40 м². 01:45, Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Влучання БпЛА в будівлю ліцею. Пошкоджено скління вікон і дверей, підвісна стеля. 23:15, Чугуївський р-н, Слобожанська ТГ, с. Геніївка. Внаслідок влучання БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок”, – перелічив Синєгубов.

Також він поінформував про наслідки удару КАБом по Боровій. Під авіаударом селище опинилося увечері 22 березня. За даними Синєгубова, пошкоджені модульна медична будівля, дві “швидкі” та приватний будинок. З-під завалів будинку врятували 70-річну жінку. Її доправили до лікарні.

Також протягом доби окупанти поранили трьох людей у ​​селі Клинова-Новоселівка (раніше – Олександрівка) у Золочівській громаді та 72-річного чоловіка у Вовчанську. По Чугуївському району прилетіла “Молния” – в дорогу. У Великобурлуцькому ударом РСЗВ пошкодили водонапірну вежу.