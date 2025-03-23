Восемь атак РФ за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ пыталась наступать в районе Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал в сводке на 08:00 23 марта Генштаб.
«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки», — пишут в утренней сводке Генштаба.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 147 боевых столкновений.
Украинские ракетчики, авиация и артиллерия поразили 17 районов сосредоточения оккупантов, два их средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и еще одну важную цель.
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Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась наступать в районе Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал в сводке на 08:00 23 марта Генштаб".