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Восемь атак РФ за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:21   23.03.2025
Оксана Горун
Восемь атак РФ за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ пыталась наступать в районе Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал в сводке на 08:00 23 марта Генштаб.

«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки», — пишут в утренней сводке Генштаба.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 147 боевых столкновений.

Украинские ракетчики, авиация и артиллерия поразили 17 районов сосредоточения оккупантов, два их средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и еще одну важную цель.

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Генштаб сообщил о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась наступать в районе Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал в сводке на 08:00 23 марта Генштаб".