Восемь атак РФ за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ

Армия РФ пыталась наступать в районе Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал в сводке на 08:00 23 марта Генштаб.

«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки», — пишут в утренней сводке Генштаба.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 147 боевых столкновений.

Украинские ракетчики, авиация и артиллерия поразили 17 районов сосредоточения оккупантов, два их средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления БпЛА и еще одну важную цель.

Генштаб сообщил о потерях врага.