Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ

Армія РФ намагалася наступати в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував у зведенні на 08:00 23 березня Генштаб.

“На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки“, – пишуть у ранковому зведенні Генштабу.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 147 бойових зіткнень.

Українські ракетники, авіація та артилерія вразили 17 районів зосередження окупантів, два їхні засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одну важливу ціль.

Генштаб повідомив про втрати ворога.