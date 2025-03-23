Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ намагалася наступати в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував у зведенні на 08:00 23 березня Генштаб.
“На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки“, – пишуть у ранковому зведенні Генштабу.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 147 бойових зіткнень.
Українські ракетники, авіація та артилерія вразили 17 районів зосередження окупантів, два їхні засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одну важливу ціль.
Читайте також: Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW
Генштаб повідомив про втрати ворога.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагалася наступати в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував у зведенні на 08:00 23 березня Генштаб".