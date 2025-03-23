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Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ

Фронт 08:21   23.03.2025
Оксана Горун
Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ намагалася наступати в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував у зведенні на 08:00 23 березня Генштаб.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки“, – пишуть у ранковому зведенні Генштабу.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 147 бойових зіткнень.

Українські ракетники, авіація та артилерія вразили 17 районів зосередження окупантів, два їхні засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одну важливу ціль.

Читайте також: Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW

Генштаб повідомив про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Вісім атак РФ за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагалася наступати в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував у зведенні на 08:00 23 березня Генштаб".