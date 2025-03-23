Live
  • Вс 23.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении

Фронт 22:00   23.03.2025
Оксана Горун
ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковской области враг сейчас в основном находится в обороне, однако проводит ротации. О ситуации рассказал спикер ОТГ «Харьков» ВСУ Павел Шамшин.

«На Харьковском направлении враг на подавляющем большинстве участков находится в обороне. Наибольшую активность он проявляет в районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — проинформировал Шамшин в эфире нацмарафона.

Оккупанты проводят ротации, но при этом накопления их сил защитники Украины не фиксируют.

«За последнее время существенных изменений в численности вражеской группировки на Харьковском направлении мы не наблюдаем. Но враг продолжает проводить ротацию, прежде всего, тех подразделений, которые находятся на переднем крае. Это, прежде всего, связано с тем, что люди (хотя россиян трудно назвать людьми) устают, им необходима замена. Кроме того, они несут значительные потери, нуждаются в пополнении. К тому же подразделения, находящиеся на нуле, нуждаются в логистическом обеспечении: это и боеприпасы, и еда, и вода. В этом плане, да, мы видим их постоянное перемещение. Пытаемся это не только контролировать, но и при выявлении их средств, которыми они осуществляют логистическое обеспечение своих подразделений, мы их сразу пытаемся уничтожать», — пояснил представитель ОТГ «Харьков».

Небо на Харьковском направлении постоянно плотно контролируют украинские дроны. Так что враг не может ни активно использовать бронетехнику, ни форсировать водные преграды (в первую очередь — реку Волчья, разделяющую Волчанск).

«В случае с рекой Волчьей. Чтобы эффективно ее форсировать, в первую очередь необходимо навести понтонную переправу для того, чтобы получить возможность перекидывать бронированную технику. В условиях нынешней войны сделать это фактически невозможно, потому что даже приближение такой спецтехники к реке будет сразу обнаружено нашими дронами и, поверьте, будут применены все необходимые средства, чтобы уничтожить такую ​​технику. Поэтому единственный вариант, который может применять враг – это перекидывание малых пехотных групп. В последний раз такое было несколько недель назад, когда еще на реке Волчья был лед. Тогда небольшая часть вражеской пехоты смогла добраться до другого берега, но сразу была уничтожена. В настоящее время попыток форсировать реку Волчья не отмечается», — сказал Шамшин.

Читайте также: Операция «Труба»: могут ли россияне повторить в Волчанске

По тем же причинам — из-за контроля поля боя дронами — россияне практически отказались от применения дорогостоящей бронированной техники.

«Если раньше главным средством доставки пехоты на передний край были МТЛБ, бронетранспортеры, другая бронированная техника, то сейчас преимущественно дешевые средства: багги, гольфкары. В «лучшем» случае — это будет некий внедорожник. Но в большинстве своем россияне используют пешие группы. Это происходит не от хорошей жизни, а связано с тем, что сейчас фактически поле боя полностью контролируют дроны», — пояснил представитель ВСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
23.03.2025, 20:57
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет
23.03.2025, 14:27
Новости Харькова — главное 23 марта: протест в Харькове, ВСУ освободили село
Новости Харькова — главное 23 марта: протест в Харькове, ВСУ освободили село
23.03.2025, 18:36
ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении
ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении
23.03.2025, 22:00
Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине
Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине
23.03.2025, 18:59

Новости по теме:

18:59
Потери РФ в 2025 уже превысили 2022-й: так ли это, оценил Жорин по Харьковщине
16:32
Где ВС РФ пытались продвинуться на Харьковщине — информация Генштаба
15:53
ВСУ освободили село на Боровском направлении — официально (видео)
12:50
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
11:27
Операция «Труба»: могут ли россияне повторить в Волчанске

Вы читали новость: «ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковской области враг сейчас в основном находится в обороне, однако проводит ротации. О ситуации рассказал спикер ОТУ «Харьков» ВСУ Павел Шамшин".