ВСУ сообщили, что происходит с численностью ВС РФ на Харьковском направлении
На севере Харьковской области враг сейчас в основном находится в обороне, однако проводит ротации. О ситуации рассказал спикер ОТГ «Харьков» ВСУ Павел Шамшин.
«На Харьковском направлении враг на подавляющем большинстве участков находится в обороне. Наибольшую активность он проявляет в районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — проинформировал Шамшин в эфире нацмарафона.
Оккупанты проводят ротации, но при этом накопления их сил защитники Украины не фиксируют.
«За последнее время существенных изменений в численности вражеской группировки на Харьковском направлении мы не наблюдаем. Но враг продолжает проводить ротацию, прежде всего, тех подразделений, которые находятся на переднем крае. Это, прежде всего, связано с тем, что люди (хотя россиян трудно назвать людьми) устают, им необходима замена. Кроме того, они несут значительные потери, нуждаются в пополнении. К тому же подразделения, находящиеся на нуле, нуждаются в логистическом обеспечении: это и боеприпасы, и еда, и вода. В этом плане, да, мы видим их постоянное перемещение. Пытаемся это не только контролировать, но и при выявлении их средств, которыми они осуществляют логистическое обеспечение своих подразделений, мы их сразу пытаемся уничтожать», — пояснил представитель ОТГ «Харьков».
Небо на Харьковском направлении постоянно плотно контролируют украинские дроны. Так что враг не может ни активно использовать бронетехнику, ни форсировать водные преграды (в первую очередь — реку Волчья, разделяющую Волчанск).
«В случае с рекой Волчьей. Чтобы эффективно ее форсировать, в первую очередь необходимо навести понтонную переправу для того, чтобы получить возможность перекидывать бронированную технику. В условиях нынешней войны сделать это фактически невозможно, потому что даже приближение такой спецтехники к реке будет сразу обнаружено нашими дронами и, поверьте, будут применены все необходимые средства, чтобы уничтожить такую технику. Поэтому единственный вариант, который может применять враг – это перекидывание малых пехотных групп. В последний раз такое было несколько недель назад, когда еще на реке Волчья был лед. Тогда небольшая часть вражеской пехоты смогла добраться до другого берега, но сразу была уничтожена. В настоящее время попыток форсировать реку Волчья не отмечается», — сказал Шамшин.
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По тем же причинам — из-за контроля поля боя дронами — россияне практически отказались от применения дорогостоящей бронированной техники.
«Если раньше главным средством доставки пехоты на передний край были МТЛБ, бронетранспортеры, другая бронированная техника, то сейчас преимущественно дешевые средства: багги, гольфкары. В «лучшем» случае — это будет некий внедорожник. Но в большинстве своем россияне используют пешие группы. Это происходит не от хорошей жизни, а связано с тем, что сейчас фактически поле боя полностью контролируют дроны», — пояснил представитель ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковской области враг сейчас в основном находится в обороне, однако проводит ротации. О ситуации рассказал спикер ОТУ «Харьков» ВСУ Павел Шамшин".