ЗСУ повідомили, що відбувається з чисельністю ЗС РФ на Харківському напрямку

На півночі Харківської області ворог зараз перебуває в обороні, проте проводить ротації. Про ситуацію розповів речник ОТУ “Харків” ЗСУ Павло Шамшин.

“На Харківському напрямку ворог на переважній більшості ділянок перебуває в обороні. Найбільшу активність він виявляє в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах, намагаючись покращити своє тактичне положення”, – поінформував Шамшин у етері нацмарафону.

Окупанти проводять ротації, але накопичення їхніх сил захисники України не фіксують.

“За останній час суттєвих змін у чисельності ворожого угрупування на Харківському напрямку ми не спостерігаємо. Але ворог продовжує здійснювати ротацію насамперед тих підрозділів, які перебувають на передньому краї. Це насамперед пов’язано з тим, що люди (хоча росіян важко назвати людьми) втомлюються, їм необхідна заміна. Окрім того, вони зазнають значних утрат, потребують поповнення. До того ж підрозділи, які перебувають на нулі, потребують логістичного забезпечення: це і боєприпаси, і їжа, й вода. У цьому плані, так, ми бачимо їхнє постійне переміщення. Намагаємося це не лише контролювати, але і при виявленні їхніх засобів, якими вони здійснюють логістичне забезпечення своїх підрозділів, ми їх одразу намагаємося знищувати”, – пояснив речник ОТУ “Харків”.

Небо на Харківському напрямку постійно щільно контролюють українські дрони. Тож ворог не може ні активно використовувати бронетехніку, ані форсувати водні перепони (насамперед – річку Вовча, що розділяє Вовчанськ).

“У випадку з річкою Вовча. Щоб ефективно її форсувати, в першу чергу необхідно навести понтонну переправу для того, щоб отримати можливість перекидати броньовану техніку. В умовах нинішньої війни зробити це фактично неможливо, тому що навіть наближення такої спецтехніки до річки буде одразу виявлено нашими дронами й, повірте, будуть застосовані всі необхідні засоби, щоби знищити таку техніку. Тому наразі єдиний варіант, який може застосовувати ворог – це перекидання малих піхотних груп. Востаннє таке було кілька тижнів тому, коли ще на річці Вовча була крига. Тоді невелика частина ворожої піхоти змогла дістатися іншого берега, але одразу була знищена. На цей час спроб форсувати річку Вовча не відзначається”, – сказав Шамшин.

З тих само причин – через контроль поля бою дронами – росіяни практично відмовилися від застосування дорогої броньованої техніки.

“Якщо раніше головним засобом доставлення піхоти на передній край були МТЛБ, бронетранспортери, інша броньована техніка, то зараз це переважно дешеві засоби: багі, гольф-кари. У кращому випадку це буде якийсь позашляховик. Але здебільшого росіяни використовують піші групи. Це відбувається не від хорошого життя, а пов’язано з тим, що зараз фактично поле бою повністю контролюють дрони”, — пояснив представник ЗСУ.