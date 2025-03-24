Изюм в огне: по городу на Харьковщине ударили 14 «Шахедов»
На Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атакуют Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Изюм под атакой вражеских беспилотников. Зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших», — написал Синегубов.
В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото зарева над городом.
Угроза атаки беспилотников в Харьковской области сохраняется, предупредил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, новости Харькова, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 23:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атакуют Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".