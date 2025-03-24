Изюм в огне: по городу на Харьковщине ударили 14 «Шахедов»

На Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атакуют Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Изюм под атакой вражеских беспилотников. Зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших», — написал Синегубов.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото зарева над городом.

Угроза атаки беспилотников в Харьковской области сохраняется, предупредил начальник ХОВА.