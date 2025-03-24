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Изюм в огне: по городу на Харьковщине ударили 14 «Шахедов»

Происшествия 23:41   24.03.2025
Оксана Горун
Изюм в огне: по городу на Харьковщине ударили 14 «Шахедов»

На Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атакуют Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Изюм под атакой вражеских беспилотников. Зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших», — написал Синегубов.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото зарева над городом.

Угроза атаки беспилотников в Харьковской области сохраняется, предупредил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 23:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атакуют Изюм, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".