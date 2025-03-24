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Ізюм у вогні: по місту на Харківщині вдарили 14 “шахедів”

Події 23:41   24.03.2025
Оксана Горун
Ізюм у вогні: по місту на Харківщині вдарили 14 “шахедів”

На Харківщині – масштабний наліт ударних безпілотників РФ. БпЛА атакують Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зафіксували удари 14 БпЛА типу “Шахед”. Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину, без постраждалих“, – написав Синєгубов.

Водночас місцеві телеграм-канали публікують фото заграви над містом.

Загроза атаки безпілотників на Харківщині зберігається, попередив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 23:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – масштабний наліт ударних безпілотників РФ. БпЛА атакують Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".