Ізюм у вогні: по місту на Харківщині вдарили 14 “шахедів”
На Харківщині – масштабний наліт ударних безпілотників РФ. БпЛА атакують Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Зафіксували удари 14 БпЛА типу “Шахед”. Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину, без постраждалих“, – написав Синєгубов.
Водночас місцеві телеграм-канали публікують фото заграви над містом.
Загроза атаки безпілотників на Харківщині зберігається, попередив начальник ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, новини Харкова, сінєгубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 23:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – масштабний наліт ударних безпілотників РФ. БпЛА атакують Ізюм, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".