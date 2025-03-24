Мужчина пострадал в результате взрыва на Харьковщине

В селе Огурцовка в Купянщине 46-летний мужчина ранен в результате взрыва ВНП, сообщили в ГСЧС.

24 марта мужчина сжигал сухую траву в с. Огурцовка Шевченковской громады Купянского района.

Из-за огня детонировал взрывной неизвестный предмет. В результате пострадал 46-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, отказался от госпитализации.