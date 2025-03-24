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Мужчина пострадал в результате взрыва на Харьковщине

Происшествия 21:48   24.03.2025
Оксана Якушко
Мужчина пострадал в результате взрыва на Харьковщине

В селе Огурцовка в Купянщине 46-летний мужчина ранен в результате взрыва ВНП, сообщили в ГСЧС.

24 марта мужчина сжигал сухую траву в с. Огурцовка Шевченковской громады Купянского района.

Из-за огня детонировал взрывной неизвестный предмет. В результате пострадал 46-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, отказался от госпитализации.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Огурцовка в Купянщине 46-летний мужчина ранен в результате взрыва ВНП, сообщили в ГСЧС.".