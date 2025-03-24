Чоловік постраждав внаслідок вибуху на Харківщині

У селі Огурцівка на Куп’янщині 46-річний чоловік поранений внаслідок вибуху ВНП, повідомили у ДСНС.

24 березня чоловік спалював суху траву у с. Огурцівка Шевченківської громади Куп’янського району.

Через вогонь детонував вибуховий невідомий предмет. Внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. Він отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.