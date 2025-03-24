Чоловік постраждав внаслідок вибуху на Харківщині
У селі Огурцівка на Куп’янщині 46-річний чоловік поранений внаслідок вибуху ВНП, повідомили у ДСНС.
24 березня чоловік спалював суху траву у с. Огурцівка Шевченківської громади Куп’янського району.
Через вогонь детонував вибуховий невідомий предмет. Внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. Він отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ГСЧС в Харьковской области;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Огурцівка на Куп’янщині 46-річний чоловік поранений внаслідок вибуху ВНП, повідомили у ДСНС.".