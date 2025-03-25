Где на Харьковщине стартовало обучение офлайн, сколько укрытий строят – ОВА
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На Харьковщине продолжают создавать безопасные пространства для школьников. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Лозовском и Берестинском районах стартовало обучение офлайн.
Глава ХОВА отметил, что здесь до конца года планируют запустить обучение в смешанном формате для почти 7000 учеников. Сейчас строят 17 укрытий.
Он также сообщил, что эти районы уже обеспечены 143 школьными автобусами.
«Строительство второй в Украине фабрики-кухни – это важный шаг к улучшению качества жизни и обучению наших детей. Мы обеспечим здоровым питанием более 12 тысяч учеников 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад. Спасибо нашему американскому другу, филантропу Говарду Бафету за помощь», — написал Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обучение, Олег Синегубов, офлайн, харьковщина, школьники;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают создавать безопасные пространства для школьников. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Лозовском и Берестинском районах стартовало обучение офлайн.".