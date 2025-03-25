Live
  • Вт 25.03.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.64
  • EUR 45.09

Где на Харьковщине стартовало обучение офлайн, сколько укрытий строят – ОВА

Общество 12:32   25.03.2025
Виктория Яковенко
Где на Харьковщине стартовало обучение офлайн, сколько укрытий строят – ОВА Скриншот

На Харьковщине продолжают создавать безопасные пространства для школьников. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Лозовском и Берестинском районах стартовало обучение офлайн.

Глава ХОВА отметил, что здесь до конца года планируют запустить обучение в смешанном формате для почти 7000 учеников. Сейчас строят 17 укрытий.

Он также сообщил, что эти районы уже обеспечены 143 школьными автобусами.

«Строительство второй в Украине фабрики-кухни – это важный шаг к улучшению качества жизни и обучению наших детей. Мы обеспечим здоровым питанием более 12 тысяч учеников 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад. Спасибо нашему американскому другу, филантропу Говарду Бафету за помощь», — написал Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Читайте также: Школьники Харьковщины получат почти 5 тысяч хромбуков

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории
25.03.2025, 06:00
Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей
Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей
25.03.2025, 09:35
Станция «Тракторный завод» закрыта: что произошло (обновлено)
Станция «Тракторный завод» закрыта: что произошло (обновлено)
25.03.2025, 10:25
Новости Харькова — главное 25 марта: 99 пожаров в экосистемах, удар по городу
Новости Харькова — главное 25 марта: 99 пожаров в экосистемах, удар по городу
25.03.2025, 13:25
Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)
Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)
25.03.2025, 13:09
На Харьковщине пьяный мужчина угнал авто у родного брата – полиция
На Харьковщине пьяный мужчина угнал авто у родного брата – полиция
25.03.2025, 13:39

Новости по теме:

20:22
В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра
17:00
Кадровый голод: Харькову не хватает строителей, как готовят «элитную касту» 📹
20:22
Что должен изучить каждый, кто ищет работу, — совет работодателя
19:23
Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение
13:35
Обучение воинов Харьковщины: в ХОВА рассказали, какие расходы компенсируют

Вы читали новость: «Где на Харьковщине стартовало обучение офлайн, сколько укрытий строят – ОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают создавать безопасные пространства для школьников. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Лозовском и Берестинском районах стартовало обучение офлайн.".