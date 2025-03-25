Де на Харківщині стартувало офлайн-навчання, скільки укриттів будують – ОВА
На Харківщині продовжують створювати безпечні середовища для школярів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Лозівському та Берестинському районах стартувало офлайн-навчання.
Голова ХОВА зазначив, що тут до кінця року планують запустити навчання у змішаному форматі для майже 7000 учнів. Наразі будують 17 укриттів.
Він також повідомив, що ці райони вже забезпечені 143 шкільними автобусами для підвезення учнів.
«Будівництво другої в Україні фабрики-кухні – це важливий крок до поліпшення якості життя та навчання наших дітей. Ми забезпечимо здоровим харчуванням понад 12 тисяч учнів 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад. Дякуємо нашому американському другу, філантропу Говарду Бафету за допомогу», – написав Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують створювати безпечні середовища для школярів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Лозівському та Берестинському районах стартувало офлайн-навчання.".