Как выглядит Изюм после масштабной атаки БпЛА – фото от прокуратуры

Подробности масштабной атаки беспилотников на Изюм рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, удары в городе начались 24 марта в 21:40 и длились до 22:30.

Всего по городу зафиксировали больше десяти «прилетов».

«Попадание по территории гражданского предприятия вызвали разрушение и масштабный пожар, площадью 8800 м кв. Повреждены здания и легковые и грузовые автомобили. Также в результате обстрела повреждены контактные линии пути на железной дороге», – уточнили правоохранители.

Предварительно, информации о пострадавших нет.

Напомним, накануне ночью начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атаковали Изюм. Всего зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.