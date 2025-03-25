Как выглядит Изюм после масштабной атаки БпЛА – фото от прокуратуры
Подробности масштабной атаки беспилотников на Изюм рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, удары в городе начались 24 марта в 21:40 и длились до 22:30.
Всего по городу зафиксировали больше десяти «прилетов».
«Попадание по территории гражданского предприятия вызвали разрушение и масштабный пожар, площадью 8800 м кв. Повреждены здания и легковые и грузовые автомобили. Также в результате обстрела повреждены контактные линии пути на железной дороге», – уточнили правоохранители.
Предварительно, информации о пострадавших нет.
Напомним, накануне ночью начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атаковали Изюм. Всего зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Изюм, обстрел, прилет, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 11:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности масштабной атаки беспилотников на Изюм рассказали в Харьковской областной прокуратуре.".