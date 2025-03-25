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Как выглядит Изюм после масштабной атаки БпЛА – фото от прокуратуры

Происшествия 11:27   25.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как выглядит Изюм после масштабной атаки БпЛА – фото от прокуратуры

Подробности масштабной атаки беспилотников на Изюм рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, удары в городе начались 24 марта в 21:40 и длились до 22:30.

Всего по городу зафиксировали больше десяти «прилетов».

«Попадание по территории гражданского предприятия вызвали разрушение и масштабный пожар, площадью 8800 м кв. Повреждены здания и легковые и грузовые автомобили. Также в результате обстрела повреждены контактные линии пути на железной дороге», – уточнили правоохранители.

Предварительно, информации о пострадавших нет.

Напомним, накануне ночью начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине — масштабный налет ударных беспилотников РФ. БпЛА атаковали Изюм. Всего зафиксировали удары 14 БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 11:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности масштабной атаки беспилотников на Изюм рассказали в Харьковской областной прокуратуре.".