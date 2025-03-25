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Який вигляд має Ізюм після масштабної атаки БпЛА – фото від прокуратури

Події 11:27   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Який вигляд має Ізюм після масштабної атаки БпЛА – фото від прокуратури

Подробиці масштабної атаки безпілотників на Ізюм розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, удари в місті почалися 24 березня о 21:40 та тривали до 22:30.

Загалом у місті зафіксували більше десяти “прильотів”.

Влучання по території цивільного підприємства спричинили руйнацію та масштабну пожежу площею 8800 м кв.  Пошкоджено будівлі та легкові й вантажні автомобілі. Також у результаті обстрілу пошкоджено контактні лінії колії на залізниці”, – уточнили правоохоронці.

Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні вночі начальник ХОВА Олег Синегубов проінформував, що на Харківщині – масштабний наліт ударних безпілотників РФ. БпЛА атакували Ізюм. Зафіксували удари 14 БпЛА типу “Шахед”. Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 11:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці масштабної атаки безпілотників на Ізюм розповіли у Харківській обласній прокуратурі.".