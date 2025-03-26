Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем

Днем 26 марта россияне атаковали БпЛА поселок Казачья Лопань, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате удара дрона поврежден частный жилой дом.

Также в ночь на 26 марта россияне ударили БпЛА по неработающему гражданскому предприятию в поселке Малиновка на Чугуевщине. Повреждены складские помещения. Следователи предварительно установили, что россияне применили БПЛА «Герань-2».