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Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем

Происшествия 19:32   26.03.2025
Оксана Якушко
Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем

Днем 26 марта россияне атаковали БпЛА поселок Казачья Лопань, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате удара дрона поврежден частный жилой дом.

Также в ночь на 26 марта россияне ударили БпЛА по неработающему гражданскому предприятию в поселке Малиновка на Чугуевщине. Повреждены складские помещения. Следователи предварительно установили, что россияне применили БПЛА «Герань-2».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 19:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 марта россияне атаковали БпЛА поселок Казачья Лопань, сообщила Харьковская областная прокуратура.".