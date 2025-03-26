Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем
Днем 26 марта россияне атаковали БпЛА поселок Казачья Лопань, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В результате удара дрона поврежден частный жилой дом.
Также в ночь на 26 марта россияне ударили БпЛА по неработающему гражданскому предприятию в поселке Малиновка на Чугуевщине. Повреждены складские помещения. Следователи предварительно установили, что россияне применили БПЛА «Герань-2».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 19:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 марта россияне атаковали БпЛА поселок Казачья Лопань, сообщила Харьковская областная прокуратура.".