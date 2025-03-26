Росіяни двічі атакували БпЛА Харківщину вдень
Вдень 26 березня росіяни атакували БпЛА селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок удару дрона пошкоджений приватний житловий будинок.
Також в ніч на 26 березня росіяни вдарили БпЛА по цивільному підприємству, що не працює, у селищі Малинівка на Чугуївщині. Пошкоджені складські приміщення. Слідчі попередньо встановили, що російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».
Читайте також: Харківська ОВА лідирує за рівнем зарплат, який середній дохід – дані Мінфіну
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрон, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни двічі атакували БпЛА Харківщину вдень»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 19:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 березня росіяни атакували БпЛА селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.".