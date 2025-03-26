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Росіяни двічі атакували БпЛА Харківщину вдень

Події 19:32   26.03.2025
Оксана Якушко
Росіяни двічі атакували БпЛА Харківщину вдень

Вдень 26 березня росіяни атакували БпЛА селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок удару дрона пошкоджений приватний житловий будинок.

Також в ніч на 26 березня росіяни вдарили БпЛА по  цивільному підприємству, що не працює, у селищі Малинівка на Чугуївщині. Пошкоджені складські приміщення. Слідчі попередньо встановили, що російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 19:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 березня росіяни атакували БпЛА селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.".