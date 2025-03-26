Росіяни двічі атакували БпЛА Харківщину вдень

Вдень 26 березня росіяни атакували БпЛА селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок удару дрона пошкоджений приватний житловий будинок.

Також в ніч на 26 березня росіяни вдарили БпЛА по цивільному підприємству, що не працює, у селищі Малинівка на Чугуївщині. Пошкоджені складські приміщення. Слідчі попередньо встановили, що російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».