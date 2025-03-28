Дети чуть не погибли при пожаре в Харькове, последствия обстрелов: данные ГСЧС
За сутки спасатели выезжали тушить пожары 54 раза, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Пять возгораний произошло в результате российских обстрелов. Так накануне утром первый пожар начался после ударов РСЗО по Боровой.
«Один из снарядов попал на территорию частного домовладения, ранив 54-летнюю женщину. Взрывом было разрушено ее дом и хозяйственную постройку. Загорелись обломки изуродованных строительных конструкций на площади около 25 м. кв. После обеда на поселок Боровая вражеская авиация сбросила КАБ, вызвав пожар на открытой местности площадью 50 м кв. и разрушив здание дома культуры», – уточнили спасатели.
Вечером вражеский БпЛА попал по частному дому в селе Бугаевка Чугуевского района. На месте «прилета» начался пожар на площади 300 м. кв.
«Примерно в то же время вражескими БпЛА был атакован поселок Золочев Богодуховского района. Один из ударов пришелся по лечебному учреждению. Там произошел пожар площадью 10 м. кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Второй удар был по частному дому, в котором произошли значительные разрушения и загорелись домашние вещи на площади 2 м кв. Кроме того, повреждения получили еще 10 частных домов, хозяйственные постройки и уличные энергосети», – пишут в ГСЧС.
Также в Индустриальном районе Харькова был бытовой пожар. Загорелась квартира в девятиэтажке – на тот момент в ней находились пятеро детей, возрастом от четырех до 16 лет. Взрослых дома не было. Сотрудники ГСЧС вывели их на свежий воздух и передали медикам, после чего оперативно ликвидировали огонь.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 07:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели выезжали тушить пожары 54 раза, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".