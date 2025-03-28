Діти ледь не загинули під час пожежі в Харкові, наслідки обстрілів: дані ДСНС
За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі 54 рази, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
П’ять загорянь сталося внаслідок російських обстрілів. Так напередодні вранці перша пожежа почалася після ударів РСЗВ по Боровій.
“Один зі снарядів влучив на територію приватного домоволодіння, поранивши 54-річну жінку. Вибухом було зруйновано її оселю та господарчу споруду. Зайнялись уламки понівечених будівельних конструкцій на площі близько 25 м кв. По обіді на селище Борова ворожа авіація скинула КАБ, спричинивши пожежу на відкритій місцевості площею 50 м кв. та зруйнувавши будівлю будинку культури“, – уточнили рятувальники.
Увечері ворожий БпЛА влучив по приватному будинку в селі Бугаївка Чугуївського району. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 300 м. кв.
“Приблизно в той же час ворожими БпЛА було атаковане селище Золочів Богодухівського району. Один з ударів прийшовся по лікувальному закладу. Там сталася пожежа площею 10 м кв. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих. Другий удар був по приватній оселі, у якій стались значні руйнації та зайнялись домашні речі на площі 2 м кв. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних будинків, господарчі споруди та вуличні енергомережі”, – пишуть у ДСНС.
Також в Індустріальному районі Харкова була побутова пожежа. Зайнялася квартира в дев’ятиповерхівці – на той момент у ній перебували п’ятеро дітей, віком від чотирьох до 16 років. Дорослих удома не було. Співробітники ДСНС вивели їх на свіже повітря та передали медикам, після чого оперативно ліквідували вогонь.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 07:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі 54 рази, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".