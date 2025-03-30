Российские войска продвинулись на Купянском направлении – ISW
Геолокационные кадры от 29 марта говорят, что российские войска продвинулись к северу от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска).
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW),
Российские милблогеры 28 и 29 марта заявили, что российские войска захватили Красное Первое (к северо-западу от Купянска) и продвинулись к югу от Западного, вошли в Малую Шапковку, захватили Кондрашевку и продвинулись до Тищенковки (все к северо-востоку от Купянска).
28 и 29 марта российские войска атаковали северо-восточнее Купянска в районе Каменки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.
Российский источник 29 марта заявил, что российские войска укрепили позиции в районе Тополи (к северо-востоку от Купянска вдоль государственной границы).
29 марта россияне продолжили наступать в направлении Боровой, однако продвижения не получили.
Российские войска атаковали северо-восточнее Боровой в районе Богуславки и Загрызово; восточнее Боровой у Копанков и Надии; и юго-западнее Боровой в районе Грековки и Новомихайловки 28 и 29 марта.
Украинская бригада, действующая на Боровом направлении, 28 марта опубликовала кадры, на которых видно, как украинские операторы беспилотников отражают утром 27 марта усиленную российскую механизированную атаку численностью не менее роты с 13 единицами техники к северу от Лозовой (северо-восточнее Боровой). Украинская бригада сообщила, что уничтожила 12 единиц бронетехники и один танк.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, купянское направление, российские войска;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 08:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Геолокационные кадры от 29 марта говорят, что российские войска продвинулись к северу от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска).".