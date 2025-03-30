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Российские войска продвинулись на Купянском направлении – ISW

Фронт 08:21   30.03.2025
Оксана Якушко
Российские войска продвинулись на Купянском направлении – ISW Фото: ISW

Геолокационные кадры от 29 марта говорят, что российские войска продвинулись к северу от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска).

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW),

Российские милблогеры 28 и 29 марта заявили, что российские войска захватили Красное Первое (к северо-западу от Купянска) и продвинулись к югу от Западного, вошли в Малую Шапковку, захватили Кондрашевку и продвинулись до Тищенковки (все к северо-востоку от Купянска).

28 и 29 марта российские войска атаковали северо-восточнее Купянска в районе Каменки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.

Российский источник 29 марта заявил, что российские войска укрепили позиции в районе Тополи (к северо-востоку от Купянска вдоль государственной границы).

29 марта россияне продолжили наступать в направлении Боровой, однако продвижения не получили.

Российские войска атаковали северо-восточнее Боровой в районе Богуславки и Загрызово; восточнее Боровой у Копанков и Надии; и юго-западнее Боровой в районе Грековки и Новомихайловки 28 и 29 марта.

Украинская бригада, действующая на Боровом направлении, 28 марта опубликовала кадры, на которых видно, как украинские операторы беспилотников отражают утром 27 марта усиленную российскую механизированную атаку численностью не менее роты с 13 единицами техники к северу от Лозовой (северо-восточнее Боровой). Украинская бригада сообщила, что уничтожила 12 единиц бронетехники и один танк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Геолокационные кадры от 29 марта говорят, что российские войска продвинулись к северу от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска).".