Російські війська просунулися на Куп’янському напрямку – ISW

Геолокаційні кадри від 29 березня кажуть, що російські війська просунулися на північ від Степової Новоселівки (на схід від Куп’янська).

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW),

Російські мілблогери 28 і 29 березня заявили, що російські війська захопили Красне Перше (на північний захід від Куп’янська) і просунулися на південь від Західного, увійшли до Малої Шапківки, захопили Кіндрашівку і просунулися до Тищенківки (все на північний схід від Куп’янська).

28 і 29 березня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська біля Кам’янки і на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного.

Російське джерело 29 березня заявило, що російські війська зміцнили позиції в районі Тополі (на північний схід від Куп’янська вздовж державного кордону).

29 березня росіяни продовжили наступати у напрямку Борової, проте просування не здобули.

Російські війська атакували на північний схід від Борової в районі Богуславки та Загризово; на схід від Борової у Копанків та Надії; та на південний захід від Борової в районі Греківки та Новомихайлівки 28 та 29 березня.

Українська бригада, що діє на Боровому напрямку, 28 березня опублікувала кадри, на яких видно, як українські оператори безпілотників відбивають вранці 27 березня посилену російську механізовану атаку чисельністю не менше роти з 13 одиницями техніки на північ від Лозової (на північний схід від Борової). Українська бригада повідомила, що знищила 12 одиниць бронетехніки та один танк.