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Как на Харьковщине мужчина отомстил бывшему матери, рассказали в полиции

Общество 15:33   31.03.2025
Виктория Яковенко
Как на Харьковщине мужчина отомстил бывшему матери, рассказали в полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

25-летний житель села Козиевка получил подозрение. По данным правоохранителей, он повредил имущество бывшего сожителя матери.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью фигурант проник на территорию частного дома экс-сожителя своей матери и поджег его автомобиль и мотоцикл.

Правоохранители установили, что подозреваемый сделал это из-за мести, ведь бывший матери неоднократно оскорблял женщину, когда они жили вместе.

Сыну женщины сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если вину докажут, фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

житель Харьковщины отомстил бывшему матери
Фото: ГУНП в Харьковской области
житель Харьковщины отомстил бывшему матери
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 15:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний житель села Козиевка получил подозрение. По данным правоохранителей, он повредил имущество бывшего сожителя матери.".