Как на Харьковщине мужчина отомстил бывшему матери, рассказали в полиции

25-летний житель села Козиевка получил подозрение. По данным правоохранителей, он повредил имущество бывшего сожителя матери.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью фигурант проник на территорию частного дома экс-сожителя своей матери и поджег его автомобиль и мотоцикл.

Правоохранители установили, что подозреваемый сделал это из-за мести, ведь бывший матери неоднократно оскорблял женщину, когда они жили вместе.

Сыну женщины сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если вину докажут, фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.