Как на Харьковщине мужчина отомстил бывшему матери, рассказали в полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области
25-летний житель села Козиевка получил подозрение. По данным правоохранителей, он повредил имущество бывшего сожителя матери.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью фигурант проник на территорию частного дома экс-сожителя своей матери и поджег его автомобиль и мотоцикл.
Правоохранители установили, что подозреваемый сделал это из-за мести, ведь бывший матери неоднократно оскорблял женщину, когда они жили вместе.
Сыну женщины сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если вину докажут, фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бывший, подозрение, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний житель села Козиевка получил подозрение. По данным правоохранителей, он повредил имущество бывшего сожителя матери.".