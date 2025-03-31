Як на Харківщині чоловік помстився колишньому матері, розповіли в поліції
Фото: ГУНП в Харківській області
25-річний житель села Козіївка отримав підозру. За даними правоохоронців, він пошкодив майно колишнього співмешканця матері.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, вночі фігурант проник на територію приватного будинку ексспівмешканця своєї матері та підпалив його автомобіль і мотоцикл.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний зробив це через помсту, адже колишній матері неодноразово ображав жінку, коли вони жили разом.
Сину жінки повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Якщо провину доведуть, фігуранту може загрожувати до 10 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Читайте також: Пізно ввечері збив неповнолітню, водій був напідпитку: дані поліції
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бывший, підозра, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як на Харківщині чоловік помстився колишньому матері, розповіли в поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 15:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний житель села Козіївка отримав підозру. За даними правоохоронців, він пошкодив майно колишнього співмешканця матері.".