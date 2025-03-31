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Як на Харківщині чоловік помстився колишньому матері, розповіли в поліції

Суспільство 15:33   31.03.2025
Вікторія Яковенко
Як на Харківщині чоловік помстився колишньому матері, розповіли в поліції Фото: ГУНП в Харківській області

25-річний житель села Козіївка отримав підозру. За даними правоохоронців, він пошкодив майно колишнього співмешканця матері.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, вночі фігурант проник на територію приватного будинку ексспівмешканця своєї матері та підпалив його автомобіль і мотоцикл.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний зробив це через помсту, адже колишній матері неодноразово ображав жінку, коли вони жили разом.

Сину жінки повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Якщо провину доведуть, фігуранту може загрожувати до 10 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

житель Харьковщины отомстил бывшему матери
Фото: ГУНП в Харківській області
житель Харьковщины отомстил бывшему матери
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 15:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний житель села Козіївка отримав підозру. За даними правоохоронців, він пошкодив майно колишнього співмешканця матері.".