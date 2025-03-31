Як на Харківщині чоловік помстився колишньому матері, розповіли в поліції

25-річний житель села Козіївка отримав підозру. За даними правоохоронців, він пошкодив майно колишнього співмешканця матері.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, вночі фігурант проник на територію приватного будинку ексспівмешканця своєї матері та підпалив його автомобіль і мотоцикл.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний зробив це через помсту, адже колишній матері неодноразово ображав жінку, коли вони жили разом.

Сину жінки повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Якщо провину доведуть, фігуранту може загрожувати до 10 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.