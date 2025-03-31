С какой погоды начнется апрель — прогноз по Харькову и области

Во вторник, 1 апреля, ночью в Харькове и области будет дождливо, днем прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром по области местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 12 до 17.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.