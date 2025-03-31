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С какой погоды начнется апрель — прогноз по Харькову и области

Погода 19:38   31.03.2025
Елена Нагорная
С какой погоды начнется апрель — прогноз по Харькову и области

Во вторник, 1 апреля, ночью в Харькове и области будет дождливо, днем прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром по области местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 12 до 17.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 19:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 1 апреля, ночью в Харькове и области будет дождливо, днем прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром по области местами туман.".