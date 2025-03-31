З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області

У вівторок, 1 квітня, вночі у Харкові та області йтиме дощ, удень прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці по області місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 14 до 16 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 5 до 10 градусів тепла, денна – від 12 до 17.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.