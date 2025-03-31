Live
  • Пн 31.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 44.75

З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області

Погода 19:38   31.03.2025
Олена Нагорна
З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області

У вівторок, 1 квітня, вночі у Харкові та області йтиме дощ, удень прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці по області місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 14 до 16 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 5 до 10 градусів тепла, денна – від 12 до 17.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

Читайте також: Якою буде погода у квітні на Харківщині – прогноз

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харківський бізнесмен Фельдштейн шикує із сином в Іспанії – ЗМІ (фото)
Харківський бізнесмен Фельдштейн шикує із сином в Іспанії – ЗМІ (фото)
31.03.2025, 20:11
У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото)
У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото)
31.03.2025, 16:44
З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області
З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області
31.03.2025, 19:38
Новини Харкова – головне за 31 березня: атака БпЛА на місто, ціни на саджанці
Новини Харкова – головне за 31 березня: атака БпЛА на місто, ціни на саджанці
31.03.2025, 18:39
Забрати українських дітей у росіян: як харків’янка відкрила школу в Німеччині
Забрати українських дітей у росіян: як харків’янка відкрила школу в Німеччині
31.03.2025, 07:48
Об’їжджала Харків громадським транспортом: як покарали російську навідницю
Об’їжджала Харків громадським транспортом: як покарали російську навідницю
31.03.2025, 19:18

Новини за темою:

21:43
Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня
19:06
Якою буде погода у квітні та скільки дощів очікують на Харківщині – прогноз
21:00
Удень може бути дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня
20:15
Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області
22:01
Росіяни штурмують Вовчанськ по трупах своїх під прикриттям дощу та снігу 📹

Ви читали новину: «З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 19:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 1 квітня, вночі у Харкові та області йтиме дощ, удень прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці по області місцями туман.".