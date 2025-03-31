З якої погоди почнеться квітень – прогноз по Харкову та області
У вівторок, 1 квітня, вночі у Харкові та області йтиме дощ, удень прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці по області місцями туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 14 до 16 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 5 до 10 градусів тепла, денна – від 12 до 17.
Вітер південно-західний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 1 квітня, вночі у Харкові та області йтиме дощ, удень прогнозують невеликі опади. Вночі та вранці по області місцями туман.".