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ISW заявил о продвижении оккупантов в районе Купянска

Фронт 07:33   01.04.2025
Оксана Горун
ISW заявил о продвижении оккупантов в районе Купянска

Институт изучения войны (ISW) в обзоре фронта на 31 марта сообщил, что у ВС РФ есть некоторые успехи в районе трассы P-79 Купянск — Двуречная.

 «Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 марта, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вдоль трассы P-79 Купянск — Двуречная и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска)», — проинформировали в сводке ISW.

При этом аналитики не подтвердили заявления российских так называемых «военкоров» об успехах оккупантов в районе Западного.

«Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы в районе Каменки и Красного Первого, к северу от Купянска в направлении Радьковки, к востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного 30 и 31 марта», — отметили в Институте изучения войны.

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О продвижениях ВС РФ на Боровском направлении в ISW не сообщали, однако отметили, что подтвердилась уже существовавшая информация  о незначительных продвижениях в соседней Донецкой области — в районе Катериновки, что неподалеку от админграницы с Харьковской областью. Об этом 29 и 30 марта информировал украинский аналитический проект DeepState.

Продвижение в Катериновке
Иллюстрация: карта DeepState

На севере Харьковской области ситуация остается без изменений.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре фронта на 31 марта сообщил, что у ВС РФ есть некоторые успехи в районе трассы P-79 Купянск — Двуречная".