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Прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля: туман, дождь

Погода 20:42   01.04.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля: туман, дождь Фото: Василий Голосный

В среду, 2 апреля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют, днем в Харькове и местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 15 до 17 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 13 до 18.

Ветер южный — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 2 апреля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют, днем в Харькове и местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.".