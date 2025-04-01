Прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля: туман, дождь

В среду, 2 апреля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют, днем в Харькове и местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 15 до 17 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 13 до 18.

Ветер южный — 3-8 м/с.