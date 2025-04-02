Движение на двух улицах Харькова запретят в четверг, как поедет транспорт

3 апреля временно изменят маршруты трамвай №6, троллейбус №11 и автобус №67. Также будет запрещено движение транспорта на спуске Карповском и улице Большой Гончаровской.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в связи с восстановлением асфальтобетонного покрытия трамвайных путей на Харьковском мосту с 9:00 до 17:00 будет прекращено движение трамваев на пр. Героев Харькова, пл. Конституции и пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской.

В это время трамвай №6 будет курсировать так: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

В связи с санитарной обрезкой деревьев вдоль Карповского сада с 8:30 до 15:00 будет запрещено движение транспорта на спуске Карповском, на участке от ул. Семинарской до ул. Большой Гончаровской, и на ул. Большой Гончаровской, на участке от спуска Карповского до пер. Симферопольского.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Семинарской, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровскому и другим прилегающим улицам.

В это время общественный транспорт будет курсировать так:

троллейбус №11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Дудинской — ул. Холодногорская — разворотный круг «Ул. Новый Быт»;

автобус №67: ст. м. «Холодная гора» — ул. Полтавский Шлях — ул. Петра Болбочана — Григорьевское шоссе — ул. Грушевского — ул. Баварская — пер. Коробейницкий — ул. Валерия Романовского — ул. Семинарская — ул. Полтавский Шлях — ул. Оружейная — ул. Благовещенская — ул. Дмитриевская — ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») — ул. Чеботарская — ул. Оружейная — ул. Полтавский Шлях — ул. Семинарская — ул. Валерия Романовского — пер. Коробейницкий — ул. Баварская — Григорьевское шоссе — ул. Дудинской — ул. Полтавский Шлях — ст. м. «Холодная гора».