Харьков — в тумане: водителей призывают быть осторожными (видео)
Харьков утром 2 апреля накрыло плотной пеленой. Синоптики накануне предупреждали об ухудшении видимости до 200-500 метров.
Туман, по прогнозу, продержится утром, а в течение дня должен развеяться.
Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям, что делать при такой видимости, чтобы избежать опасности:
🔹 отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
🔹 снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
🔹 увеличить дистанцию между автомобилями;
🔹 при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
🔹 во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
🔹 использовать средства пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
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Пешеходам также рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных для этого местах. А также — использовать светоотражающие элементы в одежде.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков утром 2 апреля накрыло плотной пеленой. Синоптики накануне предупреждали об ухудшении видимости до 200-500 метров".