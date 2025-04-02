Харьков — в тумане: водителей призывают быть осторожными (видео)

Харьков утром 2 апреля накрыло плотной пеленой. Синоптики накануне предупреждали об ухудшении видимости до 200-500 метров.

Туман, по прогнозу, продержится утром, а в течение дня должен развеяться.

Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям, что делать при такой видимости, чтобы избежать опасности:

🔹 отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

🔹 снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

🔹 увеличить дистанцию ​​между автомобилями;

🔹 при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

🔹 во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

🔹 использовать средства пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам также рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных для этого местах. А также — использовать светоотражающие элементы в одежде.