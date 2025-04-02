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Харьков — в тумане: водителей призывают быть осторожными (видео)

Харьков 07:32   02.04.2025
Оксана Горун
Харьков — в тумане: водителей призывают быть осторожными (видео)

Харьков утром 2 апреля накрыло плотной пеленой. Синоптики накануне предупреждали об ухудшении видимости до 200-500 метров.

Туман, по прогнозу, продержится утром, а в течение дня должен развеяться.

Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям, что делать при такой видимости, чтобы избежать опасности:

🔹 отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
🔹 снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
🔹 увеличить дистанцию ​​между автомобилями;
🔹 при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
🔹 во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
🔹 использовать средства пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

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Пешеходам также рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных для этого местах. А также — использовать светоотражающие элементы в одежде.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков утром 2 апреля накрыло плотной пеленой. Синоптики накануне предупреждали об ухудшении видимости до 200-500 метров".