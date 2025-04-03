Трамвай в Харькове на неделю меняет маршрут
С 10:00 до 17:00 с 4 по 11 апреля трамвай №27 будет курсировать по измененному маршруту.
В связи с ремонтом пути будет запрещено движение трамваев на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского, сообщили в пресс-службе горсовета.
В этот период трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».
На время отсутствия трамвайного сообщения вводится временный автобус №2: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, рух, трамвай, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 17:00 с 4 по 11 апреля трамвай №27 будет курсировать по измененному маршруту.".