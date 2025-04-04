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Годовщина трагедии в Харькове: почтили память трех погибших спасателей (фото)

Общество 12:45   04.04.2025
Виктория Яковенко
Годовщина трагедии в Харькове: почтили память трех погибших спасателей (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове почтили память спасателей Сергея Байдалинова, Владимира Матюшенко и Владислава Логинова, погибших 4 апреля 2024 года в результате повторной атаки РФ.

На месте трагедии, где установлена ​​мемориальная доска, собрались их родные, друзья, коллеги-спасатели, полицейские, неравнодушные граждане, представители городских властей. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К памятной доске присутствующие возложили цветы, минутой молчания отдали дань уважения мужеству и самоотверженности погибших спасателей», — добавили в ГСЧС.

Там отметили, что война унесла уже восемь жизней харьковских пожарных и еще стольких саперов ГСЧС.

годовщина трагедии в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
годовщина трагедии в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Серия взрывов началась около часа ночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: в целом регион атаковали пятнадцать вражеских беспилотников. Часть сбила ПВО, однако «прилеты» были и в Харькове, и в области. В Харькове из-за атаки погибли четыре человека: 69-летняя женщина и трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове почтили память спасателей Сергея Байдалинова, Владимира Матюшенко и Владислава Логинова, погибших 4 апреля 2024 года в результате повторной атаки РФ.".