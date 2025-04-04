«Это была судная ночь» — сотрудник ГСЧС, сын погибшего спасателя из Харькова

4 апреля — годовщина гибели трех сотрудников ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Они выехали спасать людей после атаки «Шахедов», но попали под повторный удар.

Коллеги опубликовали видео, посвященное погибшим: Владиславу Логинову, Сергею Байдалинову и Владимиру Матюшенко. О событиях той ночи рассказал сын Владислава Логинова — Владимир. Он — тоже спасатель и был в нескольких сотнях метров от места, где погиб его отец, на соседнем объекте. Видео с Владимиром, снятое в первые минуты трагедии, год назад опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Выехали по сигналу «Тревога». По радиоэфиру нам передали информацию, что было попадание в жилой дом и люди зовут на помощь. По прибытию на место вызова я уже видел автомобиль моего отца, на котором он дежурил. Видел другие подразделения, прибывшие на место. Во время тушения пожара была подана команда «Воздушная тревога» – с севера зашли воздушные цели. Мы находились в укрытии. Я услышал, как «Шахед» начал пикировать и раздался громкий взрыв очень близко. Я понял, что эти «Шахеды» летят как раз туда, где работают подразделения. Меня взволновала мысль о том, что все же попадание «Шахеда» было там, где работает мой отец. Я решил позвонить ему. Один раз позвонил, другой, третий. Но отец к тому времени уже не брал трубку. Потом, когда мы уже закончили исполнение своих обязанностей и потушили пожар на нашем месте вызова, я принял решение проехать сто метров… И по прибытию на место пожара увидел тела погибших и разбитые автомобили. Дальше описать свои чувства и эмоции не могу, потому что все было как в тумане. Я очень плохо это помню. Но точно знаю, что для меня это была судная ночь. Ночь, когда внутри все оборвалось. Потому что мой отец был для меня – все. Все, что я умею, все, что я знаю, – это все он передал мне», — поделился начальник караула 3-ГПСЧ Харькова Владимир Логинов.

Напомним, 4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Серия взрывов началась около часа ночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: в целом регион атаковали пятнадцать вражеских беспилотников. Часть сбила ПВО, однако «прилеты» были и в Харькове, и в области. В Харькове из-за атаки погибли четыре человека: 69-летняя женщина и трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.