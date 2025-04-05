Микроавтобус подорвался на окраине Балаклеи: водитель в тяжелом состоянии
5 апреля, двигаясь по грунтовой дороге возле леса на окраине города Балаклея Изюмского района Харьковской области, водитель микроавтобуса Iveco Daily наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
В результате взрыва автомобиль поврежден, а 39-летний водитель получил тяжелые ранения, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники в очередной раз призвали жителей региона быть внимательными и осторожными, не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам, не трогать подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета о находке следует немедленно сообщить по телефонам «101», «102» или «112».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, подорвался;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 08:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 апреля, двигаясь по грунтовой дороге возле леса на окраине города Балаклея Изюмского района, водитель микроавтобуса Iveco Daily наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.".