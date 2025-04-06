Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области, идут бои: Генштаб на 16:00

Враг не атаковал на Харьковском направлении, однако бил из авиации, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В частности, под авиаударами были Березовка, Казачья Лопань и Двуречанское.

На Купянском направлении противник два раза атаковал позиции украинских подразделений в районе Песчаного, бои продолжаются.

От вражеских артобстрелов пострадал район населенного пункта Клиновая-Новоселовка Харьковской области.

«В общем с начала суток произошло 75 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.