Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области, идут бои: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Враг не атаковал на Харьковском направлении, однако бил из авиации, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
В частности, под авиаударами были Березовка, Казачья Лопань и Двуречанское.
На Купянском направлении противник два раза атаковал позиции украинских подразделений в районе Песчаного, бои продолжаются.
От вражеских артобстрелов пострадал район населенного пункта Клиновая-Новоселовка Харьковской области.
«В общем с начала суток произошло 75 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не атаковал на Харьковском направлении, однако бил из авиации, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".