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Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области, идут бои: Генштаб на 16:00

Фронт 16:17   06.04.2025
Виктория Яковенко
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области, идут бои: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Враг не атаковал на Харьковском направлении, однако бил из авиации, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В частности, под авиаударами были Березовка, Казачья Лопань и Двуречанское.

На Купянском направлении противник два раза атаковал позиции украинских подразделений в районе Песчаного, бои продолжаются.

От вражеских артобстрелов пострадал район населенного пункта Клиновая-Новоселовка Харьковской области.

«В общем с начала суток произошло 75 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не атаковал на Харьковском направлении, однако бил из авиации, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".