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Новости Харькова – главное за 6 апреля: КАБ по Купянску, фейк о смерти мужчины

Общество 07:34   06.04.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 6 апреля: КАБ по Купянску, фейк о смерти мужчины Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:34

В Купянске КАБ попал в девятый этаж многоквартирного дома: пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина

Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, из-за «прилета» авиабомбы загорелись балконы со второго по седьмой этаж, а также четыре квартиры.

«Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден данный дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах», — добавил Синегубов.

07:11

«Умер после задержания полицией в центре Харькова»: НПУ заявила о фейке

Вечером 5 апреля в соцсетях распространили информацию о якобы смерти мужчины, которого в Харькове задержали полицейские. Правоохранители это опровергли и разъяснили ситуацию.

В сети сообщалось, что мужчину в центре города остановили копы. Он якобы пожаловался на проблемы со здоровьем и показал документы, но полиция не отпускала его. Отмечено, что у мужчины произошел эпилептический приступ и вроде бы после этого он умер.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что информация не соответствует действительности.

Правоохранители рассказали: 5 апреля патрульные остановили 43-летнего жителя. В ходе проверки установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП. У мужчины произошел эпилептический приступ.

«Полицейские вызвали медиков, которые доставили его в больницу. После стабилизации состояния мужчину отпустили домой. Не распространяйте фейки, доверяйте официальным источникам», — написали в полиции.

Видео: Труха Харьков

06:15

КАБ ударил по многоэтажке в Купянске

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших уточняется», — написал Синегубов.

удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов
Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".