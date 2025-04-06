Новости Харькова – главное за 6 апреля: КАБ по Купянску, фейк о смерти мужчины
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:34
В Купянске КАБ попал в девятый этаж многоквартирного дома: пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина
Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, из-за «прилета» авиабомбы загорелись балконы со второго по седьмой этаж, а также четыре квартиры.
«Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден данный дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах», — добавил Синегубов.
07:11
«Умер после задержания полицией в центре Харькова»: НПУ заявила о фейке
Вечером 5 апреля в соцсетях распространили информацию о якобы смерти мужчины, которого в Харькове задержали полицейские. Правоохранители это опровергли и разъяснили ситуацию.
В сети сообщалось, что мужчину в центре города остановили копы. Он якобы пожаловался на проблемы со здоровьем и показал документы, но полиция не отпускала его. Отмечено, что у мужчины произошел эпилептический приступ и вроде бы после этого он умер.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что информация не соответствует действительности.
Правоохранители рассказали: 5 апреля патрульные остановили 43-летнего жителя. В ходе проверки установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП. У мужчины произошел эпилептический приступ.
«Полицейские вызвали медиков, которые доставили его в больницу. После стабилизации состояния мужчину отпустили домой. Не распространяйте фейки, доверяйте официальным источникам», — написали в полиции.
Видео: Труха Харьков
06:15
КАБ ударил по многоэтажке в Купянске
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Информация о пострадавших уточняется», — написал Синегубов.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, купянск, новости Харькова, Олег Синегубов, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".