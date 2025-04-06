Беседин объяснил, почему система оповещения в Купянске — это не предупреждение

Город Купянск в Харьковской области становится для врага мишенью, которую он хочет уничтожить, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Очень тяжело. И сегодня, и вчера враг применяет КАБы для уничтожения города. Мы видим это. Сегодня ужасный удар в 04:30 утра по жилой застройке, многоэтажным домам. Нет никакой военной инфраструктуры, живут люди. Враг уничтожает. Мы видим это каждый день», — отметил Беседин.

Он также объяснил, почему нет возможности предупреждать об опасности жителей города.

«2 км линия фронта от черты города. Это секунды: секунды подлета FPV-дронов, секунды подлета артиллерийского снаряда или управляемой авиабомбы, которую мы видим, как выпускает самолет с территории временно оккупированной. Действующая в Купянске система оповещения — на уровне государства работает. И, к сожалению, для купянчан — это не аргумент. Это не предупреждение», – объяснил начальник Купянской ГВА.

Беседин уточнил, что сейчас в громаде остаются 2800 жителей. Он призвал людей эвакуироваться.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»