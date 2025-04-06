Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 6 апреля.

«Днем 6 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии сообщали, что с 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. В частности, 7 числа температура снизится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°, днем ​​до 4-9° тепла. 8 – 10 апреля ночью ожидаются сильные заморозки – 0 – 5°.