Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде
Фото: Василий Голосный
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 6 апреля.
«Днем 6 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии сообщали, что с 7 по 10 апреля в Харьковской области ожидается похолодание. В частности, 7 числа температура снизится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0-5°, днем до 4-9° тепла. 8 – 10 апреля ночью ожидаются сильные заморозки – 0 – 5°.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 10:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 6 апреля.".