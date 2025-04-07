Организаторов подпольного покер-клуба задержали и будут судить в Харькове

В Харькове будут судить троих организаторов незаконного покер-клуба, сообщила Харьковская областная прокуратура.

33-летний безработный харьковчанин организовал подпольный покер-клуб без лицензий и уплаты налогов. Заведение работало с июля 2024 года.

Мужчина арендовал нежилые помещения в Основянском районе Харькова. В бизнес он позвал двух знакомых — 35-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, работавших «администраторами».

В игровой зал попадали только проверенные клиенты. Вход в заведение делец контролировал с помощью системы видеонаблюдения.

Цена фишек в игре соответствовала стоимости реальных денег. Во время игры администраторы отчисляли из игроков комиссию в пользу покер-клуба.

В начале ноября 2024 года провели шесть обысков в игорном заведении и в доме фигурантов. Изъяли столы для игры в покер, игровые фишки, денежные средства, мобильные телефоны, черные записи. Ориентировочная стоимость изъятого составила полмиллиона гривен.

Фигурантов будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова.