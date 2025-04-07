Организаторов подпольного покер-клуба задержали и будут судить в Харькове
В Харькове будут судить троих организаторов незаконного покер-клуба, сообщила Харьковская областная прокуратура.
33-летний безработный харьковчанин организовал подпольный покер-клуб без лицензий и уплаты налогов. Заведение работало с июля 2024 года.
Мужчина арендовал нежилые помещения в Основянском районе Харькова. В бизнес он позвал двух знакомых — 35-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, работавших «администраторами».
В игровой зал попадали только проверенные клиенты. Вход в заведение делец контролировал с помощью системы видеонаблюдения.
Цена фишек в игре соответствовала стоимости реальных денег. Во время игры администраторы отчисляли из игроков комиссию в пользу покер-клуба.
В начале ноября 2024 года провели шесть обысков в игорном заведении и в доме фигурантов. Изъяли столы для игры в покер, игровые фишки, денежные средства, мобильные телефоны, черные записи. Ориентировочная стоимость изъятого составила полмиллиона гривен.
Фигурантов будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: покер, покер-клуб, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 22:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить троих организаторов незаконного покер-клуба, сообщила Харьковская областная прокуратура.".