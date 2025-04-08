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Пожилая женщина пострадала в результате удара КАБом по селу на Харьковщине

Происшествия 22:13   08.04.2025
Оксана Якушко
Пожилая женщина пострадала в результате удара КАБом по селу на Харьковщине

Вечером 8 апреля россияне ударили КАБом по селу Лютовка Золочевской ТГ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

71-летняя женщина испытала острый шок, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение, повреждены более шести домовладений.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 22:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 апреля россияне ударили КАБом по селу Лютовка Золочевской ТГ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".