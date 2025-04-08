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В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда же будет потепление

Общество 14:39   08.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда же будет потепление Фото: Василий Голосный

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 8 апреля.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Тем временем синоптик Наталья Диденко предварительно сообщила, когда же в Украину придет потепление.

«Потепление и наконец прекращение этого безобразия – с Вербного воскресенья, уже в середине апреля будет в Украине +12+18 градусов!», — отметила Диденко.

Напомним, синоптики ранее предупреждали о сильных заморозках, которые ожидали с 7 по 10 апреля. В Харьковской области, по прогнозам, столбики термометров ночью могут опускаться до пяти градусов мороза. Днем все же сохраняется относительное тепло.

Читайте также: Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 8 апреля.".