Харьковчанка, продававшая наркотики, получила более шести лет за решеткой

Харьковчанка имеет непогашенную судимость за сбыт наркотиков, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина закупала психотропы оптовыми партиями, фасовала по сверткам, а затем сбывала зависимым.

Правоохранители задержали ее в октябре 2023 года, когда она продавала «клиенту» дозу из PVP.

При обыске ее жилья кроме свертков с психотропами также обнаружили и изъяли экстракт каннабиса и оборудование для его употребления.

На суде женщина признала вину частично и отмечала, что сбытом психотропов не занималась, только покупала их «в складчину» со знакомыми, чтобы потом употреблять.

Однако Московский райсуд Харькова признал виновной 53-летнюю женщину в сбыте особо опасных психотропных веществ, а также покупку и хранение наркотиков.

Ей назначили наказание 6 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.