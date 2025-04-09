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Харьковчанка, продававшая наркотики, получила более шести лет за решеткой

Происшествия 18:59   09.04.2025
Оксана Якушко
Харьковчанка, продававшая наркотики, получила более шести лет за решеткой

Харьковчанка имеет непогашенную судимость за сбыт наркотиков, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина закупала психотропы оптовыми партиями, фасовала по сверткам, а затем сбывала зависимым.

Правоохранители задержали ее в октябре 2023 года, когда она продавала «клиенту» дозу из PVP.

При обыске ее жилья кроме свертков с психотропами также обнаружили и изъяли экстракт каннабиса и оборудование для его употребления.

На суде женщина признала вину частично и отмечала, что сбытом психотропов не занималась, только покупала их «в складчину» со знакомыми, чтобы потом употреблять.

Однако Московский райсуд Харькова признал виновной 53-летнюю женщину в сбыте особо опасных психотропных веществ, а также покупку и хранение наркотиков.

Ей назначили наказание 6 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка имеет непогашенную судимость за сбыт наркотиков, сообщила Харьковская областная прокуратура.".