Харьковчанка, продававшая наркотики, получила более шести лет за решеткой
Харьковчанка имеет непогашенную судимость за сбыт наркотиков, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Женщина закупала психотропы оптовыми партиями, фасовала по сверткам, а затем сбывала зависимым.
Правоохранители задержали ее в октябре 2023 года, когда она продавала «клиенту» дозу из PVP.
При обыске ее жилья кроме свертков с психотропами также обнаружили и изъяли экстракт каннабиса и оборудование для его употребления.
На суде женщина признала вину частично и отмечала, что сбытом психотропов не занималась, только покупала их «в складчину» со знакомыми, чтобы потом употреблять.
Однако Московский райсуд Харькова признал виновной 53-летнюю женщину в сбыте особо опасных психотропных веществ, а также покупку и хранение наркотиков.
Ей назначили наказание 6 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наркотики, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка имеет непогашенную судимость за сбыт наркотиков, сообщила Харьковская областная прокуратура.".