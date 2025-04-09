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Мужчина подорвался на противопехотной мине в Харьковской области

Происшествия 17:30   09.04.2025
Оксана Якушко
Мужчина подорвался на противопехотной мине в Харьковской области Фото: ukrinform.ua

58-летний мужчина травмировал руку и глаз из-за взрыва мины в Купянске, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

9 апреля в Купянске 58-летний мужчина подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил минно-взрывное ранение глаза и руки. Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний мужчина травмировал руку и глаз из-за взрыва мины в Купянске, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".