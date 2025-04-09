Мужчина подорвался на противопехотной мине в Харьковской области

58-летний мужчина травмировал руку и глаз из-за взрыва мины в Купянске, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

9 апреля в Купянске 58-летний мужчина подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил минно-взрывное ранение глаза и руки. Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства инцидента выясняют полицейские.