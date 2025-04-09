Мужчина подорвался на противопехотной мине в Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
58-летний мужчина травмировал руку и глаз из-за взрыва мины в Купянске, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
9 апреля в Купянске 58-летний мужчина подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил минно-взрывное ранение глаза и руки. Пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства инцидента выясняют полицейские.
Читайте также: В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, купянск, мина, мина противопехотная;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина подорвался на противопехотной мине в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний мужчина травмировал руку и глаз из-за взрыва мины в Купянске, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".