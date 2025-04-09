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Почти полмиллиона грн: экологи оценили ущерб от удара по цеху в Харькове

Общество 14:40   09.04.2025
Виктория Яковенко
Почти полмиллиона грн: экологи оценили ущерб от удара по цеху в Харькове

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате прилета БпЛа по цеху текстильного производства 1 февраля.

Экологи напомнили: в результате обстрела произошел масштабный пожар, который длился более девяти часов и охватил площадь 2000 м².

«Загрязнение воздуха такого масштаба создает угрозу как для людей, так и для окружающей среды. Пожар вызвал выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По результатам проведенных расчетов, Инспекция определила размер нанесенного ущерба окружающей среде — более 482 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе Харькова сообщал мэр города Игорь Терехов вечером 1 февраля. В результате обстрела начался масштабный пожар площадью 2000 м₂ в производственно-складском здании. Было установлено, что россияне атаковали предприятие «Шахедом». Пострадавших не было.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате прилета БпЛа по цеху текстильного производства 1 февраля.".