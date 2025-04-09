На каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове, куда попал БпЛА (фото)

В Новобаварском районе восстанавливают многоквартирный дом, который был поврежден в прошлом году в результате попадания вражеского беспилотника.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в доме были повреждены стены и перегородки, плиты перекрытия, кровля, ограждения балконов, двери, а также остекление окон и оконных рам. Кроме того, разрушениям подверглись инженерные системы.

«В доме уже восстановили внешние конструкции с 9 по 14 этажа, технический этаж, балконы, плиты перекрытия и покрытия кровли. Кроме того, специалисты восстановили внутренние перегородки, установили новые окна и оборудовали новую систему отопления на техэтаже», — отметили в мэрии.

Сейчас специалисты утепляют балконы, восстанавливают системы отопления, водоснабжения и водоотведения в квартирах.

При благоприятных погодных условиях строители начнут восстанавливать внешнюю часть фасада и парапеты.

Напомним, враг атаковал Харьков БпЛА ночью 4 апреля прошлого года. Взрывы раздавались с 01:00. В одной из многоэтажек в результате ударов были повреждены верхние этажи. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». В эту ночь в результате повторного удара погибли трое спасателей.