На каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове, куда попал БпЛА (фото)
В Новобаварском районе восстанавливают многоквартирный дом, который был поврежден в прошлом году в результате попадания вражеского беспилотника.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в доме были повреждены стены и перегородки, плиты перекрытия, кровля, ограждения балконов, двери, а также остекление окон и оконных рам. Кроме того, разрушениям подверглись инженерные системы.
«В доме уже восстановили внешние конструкции с 9 по 14 этажа, технический этаж, балконы, плиты перекрытия и покрытия кровли. Кроме того, специалисты восстановили внутренние перегородки, установили новые окна и оборудовали новую систему отопления на техэтаже», — отметили в мэрии.
Сейчас специалисты утепляют балконы, восстанавливают системы отопления, водоснабжения и водоотведения в квартирах.
При благоприятных погодных условиях строители начнут восстанавливать внешнюю часть фасада и парапеты.
Напомним, враг атаковал Харьков БпЛА ночью 4 апреля прошлого года. Взрывы раздавались с 01:00. В одной из многоэтажек в результате ударов были повреждены верхние этажи. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». В эту ночь в результате повторного удара погибли трое спасателей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, міськрада, многоэтажка, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе восстанавливают многоквартирный дом, который был поврежден в прошлом году в результате попадания вражеского беспилотника.".