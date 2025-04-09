Live
  • Ср 09.04.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.03

На каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове, куда попал БпЛА (фото)

Общество 12:15   09.04.2025
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове, куда попал БпЛА (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Новобаварском районе восстанавливают многоквартирный дом, который был поврежден в прошлом году в результате попадания вражеского беспилотника.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в доме были повреждены стены и перегородки, плиты перекрытия, кровля, ограждения балконов, двери, а также остекление окон и оконных рам. Кроме того, разрушениям подверглись инженерные системы.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«В доме уже восстановили внешние конструкции с 9 по 14 этажа, технический этаж, балконы, плиты перекрытия и покрытия кровли. Кроме того, специалисты восстановили внутренние перегородки, установили новые окна и оборудовали новую систему отопления на техэтаже», — отметили в мэрии.

Сейчас специалисты утепляют балконы, восстанавливают системы отопления, водоснабжения и водоотведения в квартирах.

При благоприятных погодных условиях строители начнут восстанавливать внешнюю часть фасада и парапеты.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, враг атаковал Харьков БпЛА ночью 4 апреля прошлого года. Взрывы раздавались с 01:00. В одной из многоэтажек в результате ударов были повреждены верхние этажи. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». В эту ночь в результате повторного удара погибли трое спасателей.

Читайте также: Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
09.04.2025, 11:58
Новости Харькова – главное 9 апреля: налеты БпЛА, Сырский о наступлении
Новости Харькова – главное 9 апреля: налеты БпЛА, Сырский о наступлении
09.04.2025, 13:16
«Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
«Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
09.04.2025, 13:09
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и планах
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и планах
07.04.2025, 18:30
Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 апреля: какой праздник и день в истории
09.04.2025, 06:00
На Харьковщине разыскивают злоумышленника – полиция сообщила приметы (фото)
На Харьковщине разыскивают злоумышленника – полиция сообщила приметы (фото)
09.04.2025, 13:37

Новости по теме:

08:12
400 млн на ветер на Харьковщине: два масштабно отстроенных объекта уничтожили
13:23
Как будут выглядеть восстановленные дома в Харькове, можно посмотреть онлайн
18:22
Терехов рассказал, что его впечатлило в США и как Даллас поможет Харькову
13:14
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
10:41
В Харьковской области с помощью Катара отстроят медкомплекс

Вы читали новость: «На каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове, куда попал БпЛА (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе восстанавливают многоквартирный дом, который был поврежден в прошлом году в результате попадания вражеского беспилотника.".