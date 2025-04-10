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«Перепил» норму в 11 раз: пьяный водитель в Харькове хотел откупиться от копов

Общество 13:40   10.04.2025
Виктория Яковенко
«Перепил» норму в 11 раз: пьяный водитель в Харькове хотел откупиться от копов Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

9 апреля около 23:00 на улице Каяльской в ​​Индустриальном районе Харькова патрульные остановили автомобиль «Iveco» для проверки. Оказалось, что водитель был пьян.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Он согласился.

«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.22 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму», — отметили копы.

Правоохранители добавили, что при составлении административных материалов водитель предложил полицейским 600 долларов за не привлечение к ответственности.

Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности, однако на это он не реагировал. Так что патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Копы отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 апреля около 23:00 на улице Каяльской в ​​Индустриальном районе Харькова патрульные остановили автомобиль «Iveco» для проверки. Оказалось, что водитель был пьян.".