«Перепил» норму в 11 раз: пьяный водитель в Харькове хотел откупиться от копов
9 апреля около 23:00 на улице Каяльской в Индустриальном районе Харькова патрульные остановили автомобиль «Iveco» для проверки. Оказалось, что водитель был пьян.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Он согласился.
«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.22 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму», — отметили копы.
Правоохранители добавили, что при составлении административных материалов водитель предложил полицейским 600 долларов за не привлечение к ответственности.
Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности, однако на это он не реагировал. Так что патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Копы отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, водій, водитель, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 апреля около 23:00 на улице Каяльской в Индустриальном районе Харькова патрульные остановили автомобиль «Iveco» для проверки. Оказалось, что водитель был пьян.".