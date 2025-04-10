«Перепил» норму в 11 раз: пьяный водитель в Харькове хотел откупиться от копов

9 апреля около 23:00 на улице Каяльской в ​​Индустриальном районе Харькова патрульные остановили автомобиль «Iveco» для проверки. Оказалось, что водитель был пьян.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Он согласился.

«Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.22 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму», — отметили копы.

Правоохранители добавили, что при составлении административных материалов водитель предложил полицейским 600 долларов за не привлечение к ответственности.

Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности, однако на это он не реагировал. Так что патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Копы отстранили водителя от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.