Полгода ищут мужчину на Харьковщине: приметы

Берестинский райотдел полиции на Харьковщине объявил в розыск местного жителя Дмитрия Короля, 1981 года рождения.

«Мужчина 26 сентября 2024 года уехал из дома и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские описали приметы мужчины: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, темно-русые короткие волосы. При себе имел документы.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия, просят обратиться в Берестинский райотдел полиции или по телефонам: (05744) 7 82 91 (дежурная часть), (066) 450 08 03 (уголовная полиция) или другим удобным для вас способом.