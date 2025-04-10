Полгода ищут мужчину на Харьковщине: приметы
Берестинский райотдел полиции на Харьковщине объявил в розыск местного жителя Дмитрия Короля, 1981 года рождения.
«Мужчина 26 сентября 2024 года уехал из дома и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские описали приметы мужчины: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, темно-русые короткие волосы. При себе имел документы.
Тех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия, просят обратиться в Берестинский райотдел полиции или по телефонам: (05744) 7 82 91 (дежурная часть), (066) 450 08 03 (уголовная полиция) или другим удобным для вас способом.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Берестинский райотдел полиции на Харьковщине объявил в розыск местного жителя Дмитрия Короля, 1981 года рождения".