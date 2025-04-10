Россиянин обвинял украинцев в расстрелах гражданских в Харьковской области

58-летний россиянин был объявлен в розыск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемый — акушер-гинеколог, который до полномасштабного вторжения работал министром здравоохранения республики Северная Осетия в РФ.

Перед деоккупацией обвиняемый вернулся в РФ и регулярно давал интервью кремлевским пропагандистам. Он сознательно извращал факты, чтобы создать картинку, необходимую российским «журналистам», и распространял фейки.

Он обвинял украинские власти в том, что они организуют расстрел мирных граждан, которые якобы пытаются эвакуироваться в РФ.

И восхвалял «волонтеров», которые якобы помогают переселенцам.

Интервью с обвиняемым опубликовали на информационных ресурсах российского пропагандиста Александра Малькевича, в частности, на телеканале «ВТВ Плюс», российских сайтах и в соцсетях.

В период с конца 2022 по май 2023 в качестве «министра здравоохранения ВГА Харьковской области», находясь в Белгороде, обвиняемый рассказывал о тонкостях оформления инвалидности «вынужденным переселенцам» из Харьковщины.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина РФ, который информационно сотрудничал с государством-агрессором и оккупационной администрацией, и оправдывал возражение вооруженной агрессии РФ против Украины.

Фигуранта объявили в розыск. Его будут судить заочно в Киевском райсуде Харькова.