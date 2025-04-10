Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали у Волчанска силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.

Обе атаки отбиты.

На Купянском направлении россияне в течение дня четырежды атаковали позиции украинских защитников у Песчаного и в районе Загрызового. Три боя продолжаются до сих пор.