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Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:32   10.04.2025
Оксана Якушко
Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали у Волчанска силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.

Обе атаки отбиты.

На Купянском направлении россияне в течение дня четырежды атаковали позиции украинских защитников у Песчаного и в районе Загрызового. Три боя продолжаются до сих пор.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали у Волчанска силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.".