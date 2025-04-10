Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали у Волчанска силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.
Обе атаки отбиты.
На Купянском направлении россияне в течение дня четырежды атаковали позиции украинских защитников у Песчаного и в районе Загрызового. Три боя продолжаются до сих пор.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали у Волчанска силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.".